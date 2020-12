Maroc : La CMT s’engage auprès des grèvistes des mines de Jbel Aouam

Comme prévu, une réunion s’est tenue ce jeudi 24 décembre à Casablanca, au sujet du dossier revendicatifs des travailleurs des mines de Jbel Aouam, qui ont suspendu leur grève comme première démarche pour un dialogue fructueux. Cette rencontre s’est déroulée en présence du directeur général de la Compagnie minière de Touissit (CMT) et de son directeur général adjoint.

Ont également été présents deux représentants du secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), du secrétaire général local des syndicats affiliés à l’UMT dans la province de Khénifra, ainsi que d’un comité de représentants du bureau syndical des ouvriers du site minier de Jbel Aouam (M’rirt).

Les premiers engagement de la CMT ont été actés par un procès-verbal, parvenu à Yabiladi. L’entreprise s’y engage à «un accord de principe pour ouvrir un dialogue social entre les représentants des travailleurs et l’administration, qui se conclura par une augmentation salariale avec effet rétroactif à compter de la date de septembre 2020». Une première séance dans ce cadre est prévue lundi 28 décembre.

Cet engagement a été obtenu après dix jours de grève et de sit-in ouverts. Les ouvriers grévistes ont exigé des réponses concrètes pour améliorer leur situation sociale, salariale et les conditions de sécurité de travail. A Jbel Aouam, 100 parmi eux ont observé la grève à 700 mètres de profondeur, tandis que 200 autre se sont mobilisés à la surface. «En signe de bonne volonté pour résoudre le conflit et instaurer un climat social sain, le secrétariat national a appelé les grévistes à suspendre ce sit-in» dès samedi soir.

A la suite de contacts entrepris entre la centrale, la direction générale de l’institution et les parties ministérielles concernées, l’UMT a alors indiqué que des discussions ont été entamées la veille, entre son secrétaire général national, Miloudi Moukharik, ainsi que le DG de la CMT à Casablanca.