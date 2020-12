Maroc : Lancement d’une nouvelle liaison Nador-Malaga par Air Arabia

Une nouvelle liaison Nador-Malaga sera lancé par Air Arabia au Maroc, à partir du 24 janvier 2021 à raison de 2 vols par semaine, tous les mercredis et dimanches. Avec cette nouvelle programmation, le transporteur renforce ses offres de vols au départ de Nador.

En plus de Malaga, les passagers peuvent en effet voyager vers plusieurs destinations européennes depuis Nador, comme Cologne, Bruxelles, Barcelone, Palma de Majorque, Montpellier et Amsterdam, ou encore Casablanca et Tanger au Maroc.

Un communiqué de la compagnie indique que les clients d’Air Arabia Maroc désireux de profiter de la nouvelle offre peuvent avoir des informations sur son site internet et via son centre d’appels, «son réseau d’agences partenaires ou directement à l’aéroport».

Par ailleurs, le port du masque reste exigé dans l’ensemble des vols. Les clients «doivent se conformer aux conditions et exigences des pays de départ et de destination».