La normalisation Maroc-Israël à l’origine d’une session extraordinaire du conseil national du PJD

Le conseil national du PJD tiendra, le dimanche 27 décembre par visioconférence, une session extraordinaire pour examiner «les développements politiques de la cause nationale et la cause palestinienne», indique le président de l’instance dans un communiqué.

Cette réunion a été décidée d'un commun accord avec le secrétariat général du PJD et le bureau du parlement de la Lampe, précise la même source. Son annonce intervient au lendemain des critiques, parfois virulentes, que Saad-Eddine El Othmani a reçues en réaction à sa signature de la Déclaration conjointe aux côtés de Jared Kushner et l’Israélien Meir Ben-Shabbat, le mardi 22 décembre.

Hier soir, le secrétariat général du PJD a tenu une réunion extraordinaire, à l’issue de laquelle, les membres du l’instance exécutive de la Lampe ont apporté «leur soutien au frère, le secrétaire général du parti, et apprécié le rôle qu'il joue dans le cadre de ses responsabilités politiques et gouvernementales et le soutien et la confiance que cela requiert envers Sa Majesté le Roi», souligne un communiqué.

El Othmani peut affronter la session du conseil national du PJD avec un capital confiance rassurant, ayant par ailleurs reçu l’appui de son prédécesseur, Abdelilah Benkirane, et celui du secrétariat général.