Les Etats-Unis annoncent 5 milliards de dollars d'investissement au Maroc et dans la région

La Société américaine de financement du développement international (DFC) a annoncé mardi des initiatives visant à mobiliser 5 milliards de dollars (MM$) d'investissement au Maroc et dans la région. Cette série d'initiatives vise à accroître les investissements américains au Maroc et à renforcer son rôle en tant que pôle économique du continent, a annoncé dans un communiqué le PDG de la DFC, et président exécutif de Prosper Africa, Adam Boehler.

Ces initiatives portent notamment sur l'ouverture d'un bureau de Prosper Africa basé au Maroc. Par le biais de l'initiative Prosper Africa, le gouvernement américain vise à soutenir des échanges commerciaux et des projets d'investissement d'une valeur de 1 MM$ entre les États-Unis et le Maroc, ainsi que des pays d'Afrique du Nord au cours des quatre prochaines années.

Il s’agit aussi de la signature d’un mémorandum d’entente entre la DFC et le gouvernement du Maroc détaillant les efforts de la DFC pour investir 3 MM$ au cours des quatre prochaines années pour des projets au Maroc et en co-investissements avec des partenaires marocains pour des projets en Afrique subsaharienne.

Par ailleurs, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) entend «désigner le Maroc comme plaque tournante régionale de l'Afrique du Nord pour son nouveau programme de commerce et d'investissement à l'échelle continentale Prosper Africa».

Il s’agit, en outre, du lancement d’une initiative 2X MENA pour la réalisation de projets d'investissement d'une valeur de 1 MM$ pour renforcer l'autonomisation économique des femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

En janvier prochain, le Secrétariat de Prosper Africa établira un bureau régional au Maroc, la toute première antenne de l'initiative en Afrique du Nord. Le nouveau bureau au Maroc tirera parti de l'expertise de 17 agences gouvernementales américaines et apportera de nouvelles ressources, du personnel et une attention particulière pour accroître le commerce et les investissements bilatéraux et dans toute l'Afrique du Nord, contribuant ainsi à soutenir le développement économique de la région.