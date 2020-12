Mohammed VI à Abbas : «La marocanité du Sahara ne se fera jamais au détriment de la lutte du peuple palestinien»

Le roi Mohammed VI a adressé mercredi un message au président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, au lendemain de l’officialisation de la reprise des relations entre le Maroc et Israël. Le souverain a réitéré «la position constante du Royaume du Maroc en faveur de la question palestinienne, fondée sur la solution à deux États, comme convenu internationalement, ainsi que l’attachement aux négociations entre les parties palestinienne et israélienne comme seul moyen de parvenir à un règlement définitif, durable et global à ce conflit».

En sa qualité de Président du Comité Al-Qods, émanant de l’Organisation de la coopération islamique, Mohammed VI a réaffirmé qu’il «ne ménagera aucun effort pour la préservation de l’identité historique et ancestrale de la ville sainte, en tant que terre de cohabitation entre les religions monothéistes».

Le souverain a insisté sur sa détermination «à défendre le statut spécial de la ville d’Al Qods Acharif et le respect de la liberté des rites religieux pour les adeptes des trois religions monothéistes, ainsi que le cachet musulman de la ville sainte et de la Mosquée Al-Aqsa». Le monarque a précisé au président de l’Autorité palestinienne que «le Maroc place toujours la cause palestinienne au même rang que la question du Sahara marocain et que l’action du Maroc en vue de consacrer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes».

Le roi a également informé Mahmoud Abbas qu’il compte «convoquer prochainement la réunion de la 21è Session du Comité Al-Qods, au Maroc, en vue d’examiner les moyens de consolider la préservation du Statut spécial de la ville d’Al-Qods Acharif». La dernière réunion de ce Comité remonte au 17 janvier 2014 à Marrakech.

Pour rappel, le souverain a eu un appel téléphonique le 10 décembre avec Abbas, soit quelques minutes après l’annonce de la décision de l’administration Trump de reconnaitre la marocanité du Sahara et la reprise des relations avec Israël. Hier et à l’issue de la signature de la Déclaration conjointe entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis, le Cabinet royal a tenu à préciser que le roi à réitéré à cette occasion «la position cohérente, constante et inchangée du Royaume du Maroc sur la question palestinienne».