Sahara-Israël : Bourita confirme sa réunion avec Netanhayu en 2018

Le rapprochement entre le royaume et Israël remonte à mai 2018, a révélé le ministre marocain des Affaires étrangères dans une interview accordée à la chaîne i24 News. «Depuis mai 2018, de nombreux contacts ont été menés sur instructions de Sa majesté. Sa majesté a échangé avec le président (Donald Trump) et envoyé des délégations aux Etats-Unis pour rencontrer des Américains, mais aussi des Israéliens», a affirmé le chef de la diplomatie.

En réponse à une question sur sa rencontre avec le Premier ministre, Benjamin Netanyahu en marge de l’Assemblée générale de l’ONU en automne 2018, Nassar Bourita a répondu par l’affirmative. «La diplomatie marocaine travaille dans la discrétion et non dans le show off et si la partie israélienne confirme la rencontre, nous ne l'infirmons pas». Et d’ajouter que le souverain a «suivi minutieusement» ce dossier durant ces deux années, «ce qui a donné ce résultat», s’est-il encore félicité.

Quant à la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par les Etats-Unis, il a souligné qu'elle «donne un sens aux efforts de la communauté internationale. Aujourd’hui tout le monde est interpellé».

«Faudrait-il continuer à encourager un processus pour ce qu’il est ou faut-il donner un nouveau sens à cet effort international avec un point d’arrivée ?» Nasser Bourita

Le ministre des Affaires étrangères a qualifié de «tournant» la décision du 10 décembre de l'administration Trump «parce qu’elle émane de la plus grande puissance, d’un membre permanent (au Conseil de sécurité, ndlr) et de l’acteur le plus influent. C’est une percée diplomatique importante».

Un message à l’adresse de Joe Biden

Pour appuyer son argumentaire, le ministre des Affaires étrangères s’est référé aux déclarations de l’ancien envoyé pour le Sahara occidental, le Néerlandais Peter van Walsum, qui avait écarté en 2008 l’option de l’indépendance du territoire. Une prise de position qui lui avait coûté son poste. Il a rappelé également que depuis 13 ans, les Etats-Unis et la France qualifient le plan d’autonomie marocain de «sérieux, réaliste et crédible». «Aujourd’hui ce qu’a fait l’administration américaine c’est pousser cette logique jusqu’au bout, puisqu’on reconnait que l’autonomie est la solution, allons-y», a indiqué le ministre.

A moins d’un mois de l’investiture officiel de Joe Biden, président des Etats-Unis, Nasser Bourita a tenu à adresser un message à la prochaine administration américaine. «Tout ce qui favorise la paix est à encourager. Le paquet qui vient d’être signé où il y a la reconnaissance de la marocanité du Sahara, la consécration de cette vocation de paix qu’a le Maroc et qu’à Sa majesté et la réactivation des mesures de la coopération avec Israël, est un acquis important pour la paix régional au Maghreb et au Moyen-Orient».

«Je pense que la nouvelle administration américaine va hérité de cet acquis et la question qui devrait être posée est comment le fructifier et le renforcer, sachant que depuis des années on tournait en rond». Et de préciser qu’ «aujourd’hui, il y a une relation entre le Maroc et Israël et la perspective d’une solution au Sahara à travers l’autonomie. Ce sont des atouts entre les mains de cette nouvelle administration et le Maroc est prêt à travailler» avec l’équipe Biden.

Nasser Bourita a rappelé, par ailleurs, que la Déclaration conjointe exige du Maroc, des Etats-Unis et d'Israël de respecter leurs engagements avant fin janvier.