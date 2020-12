Le président du parlement algérien dénonce la normalisation des relations Maroc-Israël

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), a réaffirmé mercredi le soutien des députés de la chambre basse du Parlement au «combat du peuple sahraoui pour l'indépendance». Cité par une dépêche de l’agence APS, Slimane Chenine a dénoncé par la même occasion «le troc irrationnel et immoral auquel a recouru le Maroc à travers la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste».

«La déclaration du président américain sortant au sujet du Sahara occidental ne pourra en aucun cas modifier la nature juridique et historique du Sahara occidental», a précisé Slimane Chenine qui s'exprimait lors des travaux d'une journée parlementaire placée sous le thème «Pour l’application du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination», en présence du corps diplomatique accrédité en Algérie et nombre de personnalités nationales et d’experts.

«La nature historique, humanitaire, juridique et morale juste de la cause sahraouie, ainsi que l’attachement de ce peuple à ses droits légitimes, sont autant d’éléments qui expliquent le combat continu d’un peuple pacifique, civilisé et patient pour son émancipation et le recouvrement de sa souveraineté.» Slimane Chenine

Commentant les derniers développements à El Guerguerate, l’homme politique issu de l'Union Ennahda-Adala-Bina, a assuré que «la cause sahraouie est désormais plus visible médiatiquement, au sein de l’ONU, de l’Union africaine et de toutes les instances internationales».