Le Polisario se félicite de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara

Le Front Polisario s’est félicité, mardi, de «l’attachement du Conseil de sécurité aux résolutions internationales sur le règlement de la question du Sahara Occidental», le considérant comme «une condamnation de la politique d’occupation marocaine».

Dans un communiqué relayé par son agence de presse, au lendemain de la réunion du CS de l’ONU sur le dossier à la demande de l’Allemagne, le mouvement a rappelé ses accusations à l’adresse du royaume, lui reprochant de vouloir «confisquer aux Sahraouis le droit inaliénable à l’autodétermination».

«Cette position est un revers à l'annonce du président sortant américain Donald Trump de la reconnaissance de la souveraineté présumée du Maroc sur le Sahara Occidental.» Communiqué du Polisario

Le mouvement séparatiste, profitant de l’absence jusque-là d’un communiqué des Quinze sur cette réunion, affirme que «des pays membres du conseil ont vivement critiqué la décision du président américain». Pour les partisans de Brahim Ghali, Donald Trump «a fait perdre à son administration le droit de formuler les décisions relatives au Sahara Occidental, dont elle jouissait auparavant».

Le Front indique aussi, citant des sources onusiennes, que «l’Etat d’occupation marocain, avec la complicité de la France, a tenté comme à l’accoutumée d’entraver la tenue de cette séance».

Le Conseil de sécurité a tenu, lundi, une séance à huis-clos sur les derniers développements de la situation au Sahara, suite à la décision américaine reconnaissant la souveraineté du Maroc sur la province et plus d’un mois après l’intervention des Forces armées marocaines à El Guerguerate pour sécuriser le passage des biens et des personnes, après un blocage de trois semaines par des éléments du Front.