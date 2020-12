Maroc-Israël : Le mutisme médiatique du PJD, symbole du profond malaise politique

Le malaise du PJD se manifeste dans ses silences médiatiques. Le parti islamiste a ignoré la signature de la Déclaration conjointe entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis, pourtant signée par son secrétaire général. Le site du parti, habitué à relayer toutes les activités de Saad-Eddine El Othmani est resté muet sur le sujet. Il a préféré se concentrer sur la couverture de la réunion du conseil d’administration de l’Agence marocaine de sureté et de sécurité nucléaire et radiologique, présidée par le chef du gouvernement.

ur son compte Twitter, El Othmani a également fait l’impasse sur l’officialisation de la reprise des relations entre Israël et le Maroc. Ce n’est que sur le compte Twitter de la présidence du gouvernement qu’il a daigné écrire une ligne pour annoncer l’événement sans qu’elle ne soit accompagnée de photos ou d'une vidéo. «La visite de la délégation américano-israélienne de haut niveau au Maroc hier mardi a été couronnée par la publication d'une déclaration conjointe», s'est-il contenté de publier.

Pour mémoire, la formation islamiste et El Othmani avait également ignoré l’ouverture du consulat des Emirats arabes unis, le 4 novembre, à Laayoune.