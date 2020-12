Maroc-Israël : Un Conseil national du PJD pour contenir les divisions ?

L’apparition, hier, de Saadeddine El Othmani, sous sa casquette de chef du gouvernement, à l’audience royale accordée à la délégation israélo-américaine et sa signature de la Déclaration conjointe entre les trous pays a créé un grand débat au sein du Parti de la justice et du développement (PJD).

Le parti qu'il dirige avait pourtant construit une grande partie de sa légitimité sur le soutien à la cause palestinienne et le rejet de la normalisation avec Israël. Il avait même insisté sur la question du soutien au peuple palestinien dans son programme électoral pour les élections de 2016.

Alors que l’heure est à l’indignation au sein de la formation politique, celle-ci s’apprête, selon nos sources, à convoquer son conseil national. Dans une déclaration à Yabiladi ce mercredi, le conseiller parlementaire Abdelali Hamieddine confirme.

«Le parti, qui connait un mécontentement généralisé, tiendra une réunion aujourd'hui, pour fixer une date pour la tenue d’un congrès extraordinaire du Conseil national pour discuter de cette question.» Abdelali Hamieddine

Pour sa part, Abdelaziz Aftati, membre du secrétariat du parti, a reconnu l’existence d’une «situation» à laquelle «nous devons faire face ensemble en tant que Marocains». «C'est un gros programme et cela ne devrait pas se transformer en confrontations internes», tempère-t-il.

Pour Aftati, il faut «affronter le projet sioniste sous ces contraintes»

«Nous devons contribuer en tant que Marocains à la défense du Sahara, car c'est une question légitime, et en même temps nous devons faire face au projet sioniste», ajoute Aftati, en qualifiant la situation actuelle de «difficile» et en exprimant son espoir que «les Marocains adopteront l'approche nécessaire pour rester sur la ligne».

Concernant la signature par Saadeddine El Othmani de la Déclaration conjointe avec les États-Unis et Israël, Abdelaziz Aftati estime qu’il «serait lâche de se concentrer sur une seule institution».

«C'est la position d'un État et ce n'est pas le moment de prêter attention à cette question. Ce qu'il faut maintenant, c'est affronter le projet sioniste sous ces contraintes. Les conflits, les contradictions mineures et les contradictions internes sont aujourd'hui une ligne rouge, car il ne faut pas oublier la contradiction principale représentée par le projet sioniste.» Abdelaziz Aftati

Pour l’ancien élu, «le PJD, en plus des syndicats, des médias et des organisations, incarnent la position cohérente des Marocains, et cette position n’a pas été inventée». «Les Marocains ne peuvent pas reconnaître des choses qui n'ont rien à voir avec la légitimité. La volonté des gens qui se battent pour la légitimité ne peut échouer», enchaîne-t-il. Abdelaziz Aftati insiste également sur l'importance des convictions, une attitude qui ne peut échouer ; «l'occupation prendra fin», affirme-t-il.

Il est à noter que le site du Parti de la justice et du développement a boudé la déclaration de la signature d’une Déclaration conjointe entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël.