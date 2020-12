France : L’accouchement difficile du «Conseil national des imams» divise les fédérations

Programmée ce mercredi, une réunion au ministère français de l’Intérieur concernant la création du Conseil national des imams (CNI) ne s’est pas tenue. Alors que son installation devait se dérouler en décembre, les discussions ne pourraient pas le faire aboutir avant janvier 2021, le temps de se concerter sur la charte engageant les fédérations musulmanes.

Le journal Libération rappelle, mardi, que ces négociations «se font sous la pression du gouvernement, engagé dans la lutte tous azimuts contre ce qu’il appelle le séparatisme et l’islam politique, soupçonné d’être l’allié objectif du terrorisme». Dans la version finale, certains passages devraient disparaître.

La notion d’islamophobie d’Etat a créé également polémique dans le texte, puisque le principe a été théorisé par le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), dissout par décision du ministère de l’Intérieur.

L’autre but principal des réformes du culte musulman et qui se traduit dans la charte est de rompre avec les influences étrangères sur l’islam de France. Pour cela, le président Macron a annoncé, en février dernier, la fin du système des imams détachés. Il s’agit d’accords qui permettent au Maroc, à l’Algérie et à la Turquie de recruter et envoyer des préposés officiant dans les mosquées françaises. Citée par Libération, une source proche du dossier a indiqué que «l’Algérie a déjà fait savoir qu’elle ne cesserait pas d’envoyer des imams».

Les influences de l’Algérie sur la Grande mosquée de Paris sont également questionnées. «La charte et le projet du conseil des imams ont réveillé les rivalités entre fédérations musulmanes», remarque une source au ministère de l’Intérieur. Mais «en voulant aller trop vite, l’exécutif risque de ne pas obtenir des résultats pérennes» de cette politique de lutte contre les influences.

Malgré le débat crispé, «le CNI se fera», selon «un membre influent du Conseil français du culte musulman (CFCM) qui pilote le projet», cité par la même source.