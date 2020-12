Après la normalisation du Maroc avec Israël, le Polisario courtise le PSNS syrien

La rencontre entre des responsables du Parti social-nationaliste syrien et un représentant du Front Polisario. / DR

Le Front Polisario avance ses pions au Moyen-Orient au lendemain de l’annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Ainsi, un représentant du mouvement séparatiste a rencontré, mardi, Waël Hassaniye, chef du Parti social-nationaliste syrien (PSNS) au Liban, écrit Futuro Sahara.

La rencontre entre Waël Hassaniye et Mustapha Mohamed Amine, à la fois «responsable des comités de soutien populaire avec le peuple sahraoui au Liban» et «coordinateur général du Congrès permanent contre l'invasion culturelle sioniste», a fait l’objet d’un communiqué du parti syrien.

Celui-ci a indiqué que «le représentant du Polisario a informé la direction du parti des défis auxquels le Sahara occidental est confronté, notamment après l'annonce publique des relations entre le Royaume du Maroc et l'ennemi sioniste, et la déclaration du président américain Donald Trump reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental». La même source ajoute le chef du PSNS a rappelé «la relation historique avec le Front Polisario, qui s’est clairement tenue aux côtés du peuple palestinien, et son appui à la lutte contre l'occupation sioniste».

Waël Hassaniye a également exprimé sa «préoccupation» face à «l’ampleur des dangers qui menacent les groupes et mouvements politiques qui luttent pour la liberté, la justice et les droits». Il a aussi dénoncé que les derniers développements «donnent à l’ennemi sioniste les mains libres pour pénétrer et contrôler» le monde arabe.

Le chef du PSNS a également critiqué le Maroc, lui reprochant de pouvoir, grâce aux derniers développements, de «commette des pratiques plus répressives et éliminatoires, ce qui menace la sécurité et la stabilité de l'ensemble du Maghreb».

Parti politique nationaliste syrien créé en 1932 à Beyrouth et qui préconise une grande nation syrienne, le PSNS est souvent qualifié de «parti néofasciste», «allié au régime syrien» et anti-Israël.