Le FMI salue l'annonce par le Maroc du remboursement d'une partie de la ligne de précaution et de liquidité

Les administrateurs du Fonds monétaire international (FMI) ont salué, ce mercredi, l'annonce selon laquelle les autorités marocaines comptent rembourser prochainement une partie de la ligne de précaution et de liquidité (LPL), débloquée en avril dernier.

«Les administrateurs ont noté que la décision de recourir à l'accord de ligne de précaution et de liquidité (LPL) en avril 2020 avait contribué à atténuer les pressions financières extérieures et à maintenir les réserves officielles à un niveau adéquat», indique un communiqué de l’institution financière.

Pour eux, ce rachat «rend ainsi non nécessaire le suivi post-programme». «Les administrateurs se réjouissent de la poursuite de l'engagement étroit du Fonds avec les autorités marocaines», ajoute-t-on.

Les administrateurs ont salué également les mesures exceptionnelles adoptées par Bank Al-Maghreb pour atténuer l'impact de la pandémie sur les marchés financiers et l'économie réelle. Ils ont «appelé à un renforcement de la gestion et du reporting des risques budgétaires associés». «Tout en reconnaissant les progrès accomplis, ils se sont félicités des efforts continus pour améliorer la gouvernance et moderniser l'administration du secteur public et lutter contre la corruption», poursuit le communiqué.

Celui-ci indique que les administrateurs du FMI ont également «salué l'engagement des autorités à étendre le système de protection sociale pour généraliser sa couverture, rendre l'accès aux prestations plus équitable et améliorer le ciblage et l'efficacité des dépenses».

Dans son communiqué, le FMI a rappelé que le 18 décembre, son Conseil d'administration a conclu la consultation au titre de l'article IV avec le Maroc.

A rappeler qu'en avril dernier, le Maroc a procédé à un tirage sur la LPL mise à sa disposition par le FMI, d'un montant de près de 3 milliards de dollars, remboursable sur une période de cinq ans, avec une période de grâce de trois ans.