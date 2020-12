Abderrazak Makri, président du MSP algérien : «Saadeddine El Othmani a trahi ses principes»

«La plus grande personne qui recevra cette honte et cette disgrâce est le Premier ministre, le secrétaire général du Parti de la justice et du développement.» C’est ce qu’a déclaré, mardi, le chef du Mouvement de la société pour la paix algérien (MSP), Abderrazak Makri, réagissant aux images de la signature, par Saadeddine El Othmani, de la déclaration conjointe entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël.

Dans un post accompagné par une photo de cette signature devant le roi Mohammed VI, celui qui dirige le plus grand parti islamiste en Algérie a affirmé que le secrétaire général du PJD «a trahi ses principes et sa précédente ligne anti-normalisation de quelque manière que ce soit, selon ce qu'il déclarait lui-même».

«Nous savons qu'il y a des militants sincères dans ce parti pour soutenir les Palestiniens contre l'occupant sioniste, mais si les institutions de ce parti acceptent cette trahison, alors c'est un parti qui est officiellement entré dans le cercle du sionisme.» Abderrazak Makri

Pour lui, «toute allégation de la poursuite du soutien à la cause palestinienne est ainsi une fraude et une fausse allégation et elle n'aura aucun effet». «La représentation de la délégation de l'entité par le conseiller à la sécurité nationale est une preuve claire de la chute de cette allégation et du premier objectif de cette étape de normalisation qui est la coordination sécuritaire.»

Le président du MSP algérien considère que cette coordination «rend certain le danger pour les Palestiniens», notant que «ce danger s'étend à l'Algérie et à tout le Maghreb arabe».

Pour justifier sa réaction, Abderrazak Makri a indiqué que la position de son parti concernant le PJD est un «devoir». «C’est le devoir de toute personne libre dans le monde arabe et islamique, d’abord pour que justice soit faite et pour que l’espoir demeure et que l’effondrement moral causé par de telles trahisons n’augmente pas», argue-t-il.

Il a expliqué que cette réaction intervient pour ne pas être accusé de «de poids, deux mesures», surtout lorsque «celui qui normalise est un islamiste».