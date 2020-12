Cours des comptes : L'UNFP et le Parti libéral n'ont pas produit leurs comptes de 2019

Un total de 32 partis politiques sur 34 ont produit leurs comptes à la Cour des comptes, indique l'Institution dans un rapport relatif à l'audit des comptes annuels des partis politiques et à la vérification de la sincérité de leurs dépenses au titre de l’année 2019.

En ce qui concerne la production des comptes annuels, la Cour des comptes note que 32 partis, sur 34, ont produit leurs comptes à la Cour. Par contre, le Parti marocain libéral et le Parti de l’Union nationale des forces populaires ne se sont pas acquittés de cette obligation, relève la Cour des comptes dans un communiqué.

Selon les déclarations des partis politiques, leurs ressources totalisent un montant de 127,39 millions de dirhams, contre des dépenses d’un montant de 145,73 MDH, poursuit la même source.

Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, certains partis ont procédé à la restitution au Trésor d’un montant global de 5,07 MDH en 2019 et 7,08 MDH en 2020, selon les principales observations de l’audit des comptes des partis politiques.

Toutefois, d’autres partis n’ont pas procédé à la restitution au Trésor d’un montant global de 13,75 MDH, explique la Cour,

Concernant la certification des comptes par les experts comptables, il a été constaté que parmi les 32 partis ayant produit leurs comptes, 28 partis ont produit des comptes certifiés, dont 26 sans réserve et deux (PJD et MDS) avec réserve ainsi que trois partis (Istiqlal, le Parti de la liberté et de la justice sociale et le Parti des forces citoyennes) ont produit des rapports d’experts comptables non conformes à la norme 5700 du manuel des normes d’audit légal et contractuel établi par le conseil national de l’ordre des experts comptables du Maroc.

Par ailleurs, le rapport fait ressortir que le PSU a produit son compte non certifié par un expert-comptable et cinq partis (Parti Annahda, Parti de la réforme et du développement, Parti démocrate national, Parti Annahj Addimoqrati et le Parti de l’union marocaine pour la démocratie) n’ont pas produit l’intégralité des tableaux formant l’état des informations complémentaires (ETIC) stipulé par l’arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Economie et des Finances n°1078-09 relatif au plan comptable normalisé des partis politiques.