Le Maroc et Israël concluent quatre accords

Le Royaume du Maroc et l'Etat d'Israël ont signé, mardi à Rabat, quatre accords dans plusieurs domaines lors de la visite de la délégation américano-israélienne de haut niveau.

Il s’agit d’un accord sur l’exemption de formalités de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Mohcine Jazouli et M. Shlomo Mor-Yosef, Directeur Général de l'Agence de la Population et de l'Immigration.

De même, un mémorandum d’entente dans le domaine de l’Aviation civile a été signé par M. Zakaria Belghazi, Directeur Général de l’Aviation civile au ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale et M. Joel Feldschuh, Directeur de l'Agence de l'Aviation civile.

En reconnaissant l’importance d’assurer des vols directs entre Israël et le Maroc, les deux parties s’engagent à mener des discussions pour la conclusion d’un Accord sur les services aériens.

En outre, un mémorandum d’entente sur l’Innovation et le développement des ressources en Eau qui prévoit la coopération technique en matière de gestion et d’aménagement de l’Eau, a été signé par M. Hammou Bensaadout, Directeur Général de l'Eau au ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau et M. Yechezkel Lifshitz, Directeur Général du ministère des Ressources en Eaux.

Quant au mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des Finances et d’Investissement signé par M. Nabyl Lakhdar, Directeur Général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration et Mme Shira Greenberg, économiste en Chef, au ministère des Finances, il annonce la promotion des relations économiques entre les deux pays à travers le commerce et l’investissement.

Ce MoU prévoit la négociation d’autres accords devant régir ces relations : Convention de non double Imposition, Accord sur la Promotion et la Protection des Investissements et Accord sur l’assistance douanière.