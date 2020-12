Le premier vol commercial entre le Maroc et Israël a atterri à Rabat

La délégation israélo-américaine, composée notamment du conseiller principal de la Maison Blanche, Jared Kushner, et du conseiller à la sécurité nationale d'Israël, Meir Ben-Shabbat, est arrivée cet après-midi au Maroc.

Ainsi, le vol LY555 assuré par la compagnie aérienne israélienne El Al a atterrit à l’aéroport de Rabat-Salé, selon un live publié sur Facebook par l’ambassade américaine au Maroc.

D’ailleurs, Jared Kushner et Meir Ben-Shabbat ont été accueilli, à l’aéroport de la capitale, par l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, David T. Fischer.

Si aucune information ne filtre sur le programme de cette visite, l’agence Reuters a assuré ce mardi, citant des responsables israéliens, que le conseiller principal de la Maison Blanche et le conseiller à la sécurité nationale d'Israël, «verront le roi du Maroc Mohammed VI».

«Les responsables marocains et israéliens devraient également signer des accords sur la liaison des systèmes aériens et financiers, sur les visas et la gestion de l'eau», précise-t-on.