Un Marocain dénonce son agression dans un centre pour migrants en Espagne

Un Marocain arrivé aux Îles Canaries en bateau et enfermé au Centre d'internement pour étrangers (CIE) de Madrid a signalé au tribunal compétent une attaque policière présumée, subie le 12 décembre dans les toilettes des locaux où sont détenus des sans-papiers.

«Les policiers sont venus me voir sous la douche et ont commencé à me battre avec leurs matraques jusqu'à ce que je sois au sol», explique le jeune homme dans une lettre écrite depuis l'intérieur du CIE, consultée par le média espagnol El Diario. «Une fois au sol, ils m’ont donné des coups de pied dans la jambe à plusieurs reprises.»

Il raconte que plus tard, il s’est évanoui, ce qui a nécessité son transfert aux services médicaux de la CIE. Selon la lettre adressée au tribunal, le service médical de la CIE, géré par une société privée, ne l'a pas soigné, mais l'a orienté vers un hôpital pour y être soigné en psychiatrie.

Son récit des événements, ainsi que celui de deux autres collègues qui prétendent être témoins de ce qui s'est passé, ont fait l’objet d’une plainte enregistrée au tribunal d'instruction numéro 20 de Madrid. La plainte comprend aussi une série d'images de grandes ecchymoses sur le dos et le bras.

Le plaignant s'est rendu seul de Las Palmas à Séville fin novembre mais, après avoir atterri dans la capitale andalouse, il a été arrêté à l'aéroport et transféré au centre de détention de Madrid pour procéder à son expulsion vers le Maroc.

Après l’attaque présumée, les détenus ont réalisé plusieurs vidéos dénonçant leur situation au sein de la CIE, parmi lesquelles le jeune homme agressé apparaît également montrant ses blessures.