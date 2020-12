L’Italie et le Portugal, premiers pays à l’UE à ouvrir des consulats au Sahara ?

La série des ouvertures de consulats à Dakhla et Laâyoune est appelée à se poursuivre. Des pays de l’Union européenne seraient prêts à reconnaitre la marocanité du Sahara. L’Italie et le Portugal devraient être les premiers à franchir le pas, révèle la publication El Espanol.

Avec Rome, les négociations seraient sur la bonne voie, précise la même source. Et de rappeler que les deux pays avaient signé, le 1er novembre 2019 à Rabat, une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel. Les rencontres entre Nasser Bourita et Luigi Di Maio sont fréquentes. Le ministre marocain des Affaires étrangères s’est rendu, le 7 octobre dans la capitale italienne, pour évaluer la coopération bilatérale et la crise libyenne.

Le dernier appel téléphonique entre les deux chefs de diplomatie remonte au 11 décembre. A cette occasion, Di Maio a exprimé à Bourita ses félicitations pour la reprise des relations entre le Maroc et Israël.

Avec le Portugal, les relations sont excellentes. El Espanol affirme que le chef de la diplomatie marocaine a eu le 10 décembre, le jour même de l’annonce de la décision de l’administration Trump sur la marocanité du Sahara, une conversation téléphonique avec son homologue portugais. Augusto Santo Silva a d'ailleurs salué la position adoptée par le Maroc lors de la crise d’El Guerguerate et son engagement à continuer à respecter le cessez-le-feu de 1991.