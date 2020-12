Nouvelle souche de Covid-19 : Des virologues rassurent sur l'efficacité du vaccin attendu au Maroc

La nouvelle souche de la Covid-19, apparue récemment dans le sud du Royaume-Uni et qui se propage depuis en Europe, est sans conséquences sur l'état clinique et sur le vaccin attendu au Maroc, ont assuré, lundi, des virologues marocains.

Dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP «M24», le directeur du laboratoire de biotechnologie médicale à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Azeddine Ibrahimi a expliqué que le coronavirus obéit à sa dynamique propre, en tant qu’être vivant qui vit, s’adapte et se développe sous l’effet des pressions extérieures.

Il a rappelé que le virus connaît «une nouvelle mutation tous les quatre jours, mais sans effets», jusqu’à l’apparition de cette nouvelle souche, portant la dénomination N 501 Y.

Azeddine Ibrahimi a ajouté que cette nouvelle variante, qui a vu le jour en avril dernier, «est sans conséquences sur l’état clinique des personnes, car il n’existe, jusqu’à présent, aucune étude qui prouve une influence de cette nouvelle souche sur le taux de mortalité et les états cliniques».

Cette nouvelle variante n’a, également, aucune conséquence sur les vaccins développés jusqu’à maintenant. «La peur que suscite l’apparition de cette nouvelle souche est normale et habituelle à chaque fois qu’une mutation a lieu, et dans l’absence d’informations précises, fleurissent les rumeurs et les fake news, surtout sur les réseaux sociaux», a dit M. Ibrahimi.

Par ailleurs, cette nouvelle souche du coronavirus n’est pas présente jusqu’à aujourd’hui au Maroc, conformément à l’analyse de plus d’une centaine de génomes au cours de la période de la pandémie, et de 32 génomes rien qu’en décembre, a-t-il ajouté.

De son côté, Moulay Mostafa Naji, directeur du laboratoire de virologie de l’Université Hassan II-Casablanca, a souligné que le coronavirus a connu au total neuf mutations, la dernière étant celle découverte dans le sud du Royaume-Uni.

Pour lui, «la propagation de cette nouvelle souche en Europe ne signifie pas qu’elle est plus féroce ou meurtrière, ou qu’elle aurait des répercussions sur le vaccin que les Marocains attendent». «Le vaccin reste efficace, et même s’il y a un effet, il ne serait que léger, de l’ordre de 1 à 3%», a-t-il rassuré.