Participation politique des MRE : Abdellah Boussouf critique le gouvernement

«Plusieurs propositions du Conseil ne trouvent pas leur chemin vers l’application. Nous ne pouvons pas continuer dans la discordance entre les institutions travaillant sur le dossier des migrations», a plaidé, lundi, le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger ( CCME), Abdellah Boussouf.

Dans un entretien avec Awacer TV, relevant du CCME, le responsable a appelé à «collaborer» en travaillant sur des projets communs pour trouver et proposer des solutions efficaces pour la diaspora marocaine».

«Il faut le dire haut et fort : le gouvernement doit sérieusement veiller à répondre favorablement aux attentes de la diaspora marocaine», a-t-il estimé, rappelant que «la diaspora ne demande pas la lune». «Elle revendique des solutions efficaces à plusieurs problématiques qu’elle vit», a-t-il enchaîné. Il cite l’immobilier, les compétences marocaines et l’équivalence des diplômes, le coût élevé des transferts d’argent et celui de l’enseignement de la culture marocaine et des langues aux enfants des MRE.

Le secrétaire général du CCME a insisté sur la nécessité de «mettre en œuvre une politique publique répondant à ces attentes». «Le seul responsable de la mise en œuvre des articles de la Constitution de 2011 est le gouvernement», a-t-il déclaré, citant comme exemples la participation politique des MRE.

«Le CCME considère que la participation politique des MRE est un droit constitutionnel. Sa mise en œuvre ne dépend pas du conseil, qui émet des avis, mais de la majorité (gouvernementale, ndlr). Nous avons plaidé aussi pour l’intégration de la diaspora dans les institutions de gouvernance. Jusqu’à maintenant, il y a un manque de sérieux.» Abdellah Boussouf

Le responsable a rappelé, à cet égard, qu’il «a été proposé que la diaspora soit représentée dans la Chambre des conseillers». «J’espère que certaines revendications seront prises en compte d’ici les prochaines élections, surtout que plusieurs partis déclarent qu’ils sont pour cette participation politique des MRE», a-t-il conclu.