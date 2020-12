Maroc : 30 organisations politiques et associatives refusent la venue de Jared Kushner

A la veille de l’arrivée du conseiller principal du président américain, à bord du premier avion reliant Tel-Aviv à Rabat, 30 organisations associatives, coordinations et partis politiques ont réitéré leur refus de la visite de Jared Kushner. Présenté comme «le parrain du Deal impérialiste», le gendre du président Donal Trump est notamment critiqué pour avoir, à travers son rôle dans le «Deal du siècle», été «protecteur du sionisme dans ses crimes contre l’humanité en Palestine».

Dans ce communiqué collectif diffusé lundi soir, les signataires lancent un appel à la mobilisation de «toutes les organisations et organismes marocains qui résistent à la normalisation et soutiennent la lutte du peuple palestinien» afin de «protester contre cette visite des sionistes au Maroc et recourir aux différentes formes que permettent les délais pour exprimer dans tout le pays le rejet de cette visite».

Pour les signataires, «les plans impérialistes sionistes ne peuvent apporter à notre peuple et à notre pays que dévastation et destruction, en témoigne la réalité des guerres qui prévalent dans la région». Lors de cette visite, Jared Kushner sera en effet accompagné d’une délégation américaine et d’une autre israélienne, en vue de sceller des accords économiques et commerciaux entre Rabat et Tel-Aviv, quelques jours après l’officialisation des relations diplomatiques.

Cette démarche est considérée comme «une attaque malveillante», que les signataires dénoncent en même temps qu’une «pénétration des renseignements sionistes» ayant accompagné cette normalisation. Selon eux, cette démarche constitue une «tentative de créer des idées erronées auprès de l’opinion publique, de saper le soutien populaire, historique et l’aspect national de la cause palestinienne».

En septembre dernier et avant l’officialisation de cette normalisation, une soixantaine d’organisations politiques et de la société ont aussi exprimé leur refus d’une visite de Jared Kushner au Maroc, en soutien à la cause palestinienne et en refus des termes du «Deal du siècle».

Cet appel plus récent est notamment signé par les mouvements BDS Maroc, la Confédération démocratiques du travail (CDT), la Fédération nationale du secteur agricole (FNSA-UMT), l’AMDH, le Réseau démocratique marocain de solidarité avec les peuples, le parti de la Voie démocratique et ceux de la Fédération de gauche démocratique (FGD), entre autres.