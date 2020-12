Maroc-Israël : «L'histoire s'écrit devant nos yeux», déclare Meir Ben-Shabbat

Le premier vol direct entre Tel Aviv à Rabat a décollé, ce mardi, de l'aéroport Ben-Gurion, transportant à son bord notamment le conseiller principal de la Maison Blanche, Jared Kushner, et le conseiller à la sécurité nationale d'Israël, Meir Ben-Shabbat.

Il doit atterrir, dans la matinée, dans la capitale marocaine, où les délégations américaine et israélienne devraient signer, avec leur homologue marocaine, les premiers documents faisant partie de l'accord de normalisation entre Israël et le Maroc, que les deux pays ont annoncé plus tôt ce mois-ci, rappelle Jerusalem Post.

Avant l’embarquement, le conseiller principal de la Maison Blanche, Jared Kushner a déclaré à la presse que «l'état dans lequel nous avons vécu pendant les 75 dernières années où les juifs et les musulmans ont été séparés n'est pas un état naturel».

«Ce que nous voyons maintenant, c'est un rétablissement de cette norme et arriver à un endroit où nous pouvons avoir cette compréhension, qui conduira à un Moyen-Orient et à un monde beaucoup plus pacifiques», a-t-il ajouté.

«J'espère que cela ouvrira la voie à une autre paix chaleureuse entre Israël et le Maroc», a lancé Jared Kushner.

Pour sa part, le conseiller à la sécurité nationale d'Israël, Meir Ben-Shabbat a déclaré : «L'histoire s'écrit devant nos yeux», avant de prendre ce vol assuré par la compagnie aérienne israélienne El Al.