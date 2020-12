Sahara : La réunion au Conseil de sécurité conclue sans la publication d’un communiqué

Comme prévu et à la demande de l’Allemagne, le Conseil de sécurité a tenu, hier soir, une réunion consacrée à l’examen de la question du Sahara occidental. Colin Stewart, le chef de la MINURSO, et Bintou Keira, sous-secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique, ont briefé les Quinze sur les derniers développements dans la province.

La rencontre, organisée par visioconférence, s’est conclue sans la publication du traditionnel communiqué. C’est dire que les divergences ont pris le dessus sur le compromis entre les membres de l’instance exécutive de l’ONU.

L’ambassadeur de l’Afrique du sud, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil en ce décembre, s’est contenté d’une brève déclaration à la presse pour réitérer les positions de Pretoria sur ce sujet, largement en faveur du Polisario. Jerry Matthews Matjila a également critiqué la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Pour sa part, le représentant de l’Allemagne a saisi cette occasion pour appeler à la nomination d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, «accepté par les parties», écrit la mission sur Twitter.

"For us, to resolve conflicts in a peaceful way is to go by the rules, to implement UN resolutions & implement int'l law."#UNSC on #WesternSahara: Amb Heusgen expresses concern over stagnation of political process & dangerous escalation of conflict. Supporting MINURSO is key! pic.twitter.com/6xQ8We7wIY