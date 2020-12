Sahara : L’ouverture annoncée d’un consulat égyptien à Laayoune

Le Caire prévoit d’ouvrir un consulat à Laayoune, révèlent certains titres de la presse égyptienne : «Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a donné ses instructions à son ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, de préparer avec son homologue marocain, Nasser Bourita, l’inauguration d’une antenne consulaire à Laayoune.»

Mais le projet n’est pas encore officiel, la tradition veut qu’il soit d’abord annoncé à l’occasion d’un appel téléphonique entre le chef de l’Etat arabe et le roi Mohammed VI. C’est la procédure suivie jusqu'à présent dans les cas des Emirats arabes unis, la Jordanie et le Bahreïn.

L’ouverture probable d’un consulat égyptien dans la capitale du Sahara est très certainement une des conséquences du réchauffement des relations du royaume avec les pays du Golfe, principalement avec les Emirats arabes unis. L'effet d'entrainement se manifeste sur les pays arabes de la région proches politiquement et financièrement de l’axe Riyad-Abou Dhabi.

Pour mémoire, Abdelfattah Al Sissi s’est félicité de l’annonce, du 10 décembre, de la reprise des relations entre le Maroc et Israël. Une initiative «à même de réaliser davantage de stabilité et de la coopération régionale», a écrit le président égyptien sur Twitter. La normalisation entre Rabat et Tel-Aviv a été accompagnée par la décision du président des Etats-Unis, Donald Trump, de reconnaitre la souveraineté marocaine sur la province.