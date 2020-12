Le Néerlando-marocain Mo Benchellal remporte le Vogue Fashion Prize 2020

Le créateur de mode Mo Benchellal a remporté le prestigieux prix Vogue Fashion avec sa maison de couture Benchellal. Créé en 2015 pour donner un coup de pouce aux créateurs prometteurs du monde arabe, le Vogue Fashion Prize récompense annuellement des jeunes talents.

Mo Benchellal a étudié au Mode Lyceum d'Amsterdam et a fondé sa propre maison de couture en 2007. La nouvelle a été annoncée par un communiqué de presse, écrit le média néerlandais Nieuws Blad, qui précise que le jury y déclare que le Néerlando-marocains les avait le plus impressionnés grâce à ses «designs contemporains mais intemporels qui dégagent le sens ultime du glamour et où la durabilité est centrale».

Le prix comporte aussi une somme d'argent de 150 000 dollars (122 000 euros). De plus, Mo Benchellal aura une place dans le showroom de Vogue Arabia pendant la fashion week à Paris, avec les conseils du magazine de mode.

Le styliste aura également l'opportunité de faire découvrir ses créations via une boutique en ligne, dans le cadre de ce même prix, conclut-on.