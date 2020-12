Melilla : Un eurodéputé demande à l’UE de défendre l’Espagne «contre les agressions du Maroc»

Un eurodéputé espagnol demande de l’Union européenne de défendre son pays «face aux agressions du Maroc à Melilla». José Ramón Bauzá, du Parti Ciudadanos, a estimé lors d’une intervention au Parlement européenne à l’occasion du 25ème anniversaire de la Déclaration de Barcelone, que les Vingt-sept doivent «apporter à l'Espagne le même soutien que la Grèce et Chypre reçoivent face aux agressions turques», rapporte le média local Melilla Hoy.

Le parlementaire a affirmé que «l’UE ne pourra pas atteindre ses objectifs en Méditerranée sans exiger au préalable le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un État membre comme l'Espagne». L’UE a décrété, la semaine dernière, des sanctions économiques contre Ankara.

L’eurodéputé a regretté la «négligence» de la diplomatie européenne et espagnole de «l’asphyxie de Melilla» par le Maroc. Et de rappeler qu’il a déjà alerté, en janvier dernier, le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité sur le même sujet. Josep Borrell lui a répondu que «ce sont des problèmes entre le Maroc et l’Espagne».

José Ramón Bauzá est connu pour ses initiatives hostile au Maroc. Réagissant à l’annonce de la commande marocaine de dix missiles anti-navires de fabrication américaine, il avait sollicité, dans une lettre adressée aux présidents des commissions des Affaires étrangères à la Chambre des représentants et au Sénat des Etats-Unis, de voter contre le projet de contrat.