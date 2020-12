Stratégie forestière : Le Maroc compte reboiser 600 000 hectares à l’horizon 2030

Dans le cadre de l’exécution de la nouvelle stratégie forestière «Forêts du Maroc 2020-2030» lancée par le roi Mohammed VI, le 13 février 2020, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch a présidé le jeudi 17 décembre par visioconférence, la troisième réunion du comité de pilotage avec les directeurs centraux du département des eaux et forêts.

«Cette réunion a été l’occasion de partager l’état d’avancement des différents chantiers de la nouvelle stratégie du secteur», indique un communiqué du ministère parvenu à Yabiladi.

Ainsi, et conformément aux objectifs de la nouvelle stratégie forestière, le département des Eaux et Forêts a programmé une superficie de 600 000 hectares de plantations forestières sur les douze régions du royaume à raison de 500 000 hectares au début du programme pour atteindre 100 000 hectares à l’horizon 2030.

Ce programme de reboisement, issu de plans d’aménagement des différentes forêts marocaines qui feront l’objet de concertations avec les populations riveraines, comprendra l’arganier, le chêne liège, le chêne vert, le thuya, le cèdre, le caroubier, l’eucalyptus, le pin et d’autres essences forestières, précise-t-on.

A ce titre, l’implication des populations locales dans le développement durable des forêts, à travers des incitations adéquates constitue un levier majeur apporté par la nouvelle stratégie.

Pour accompagner ce chantier structurant et atteindre ces objectifs, un programme a été mis en place pour internaliser, professionnaliser et sécuriser l’activité semence. Il a comme objectif de «mettre à niveau des installations, professionnaliser les processus, sécuriser les périmètres semenciers de toutes les espèces autochtones (Chêne-liège, cèdre, thuya, arganier, chêne vert...)», poursuit le ministère.

La même source note également que 460 millions de plants seront produits à l’horizon 2030, et une nouvelle approche est mise en place pour que les 54 pépinières d’espèces forestières du Département des Eaux et Forêts soient progressivement confiées au secteur privé.

Il s’agit aussi de la création d’une pépinière publique moderne, au niveau de la forêt de la Maâmora et la création de l'Agence des eaux et forêts et l'Agence des parcs nationaux.