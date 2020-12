Rached Ghannouchi : «Nous avons été choqués par la normalisation du Maroc avec Israël»

L’annonce de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël continue de susciter des réactions, notamment en Tunisie. La plus récente est celle de Rached Ghannouchi, chef du mouvement Ennahda et président du Parlement tunisien, qui a affirmé son «rejet de toutes les formes de normalisation», avec l’Etat hébreu.

«Nous avons été choqués par la normalisation du Maroc, qui s'est écarté du consensus arabe, comme exprimé par l'initiative arabe», a-t-il déclaré en assurant qu’une normalisation avec Israël par la Tunisie n’est pas sur la table. «Nous avons un consensus national officiel et populaire pour rejeter cela et soutenir les droits du peuple palestinien qui sont reconnus par le principe de la fraternité arabe et islamique et même par le droit international», a-t-il ajouté.

Le ton de Ghannouchi envers le Maroc est toutefois plus mesuré qu'envers les Emirats et Bahreïn après l’annonce de la normalisation de leur relations avec Israël. Le mouvement Ennahda les avait considéré comme une «atteinte flagrante aux droits du peuple palestinien et une violation du consensus arabe et islamique officiel et populaire». Le parti politique tunisien islamiste conservateur a même accusé Abou Dhabi et Manama de «se tenir aux côtés de l'occupation israélienne».

A rappeler que le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi a souligné, la semaine dernière, que la décision prise par le royaume est «un choix pour lequel le Maroc a opté librement. «Nous respectons le choix du Maroc, un pays frère, un pays que nous aimons beaucoup», a-t-il déclaré.