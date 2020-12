France : Sud Radio épinglée pour propos racistes à l’encontre de Rokhaya Diallo

Diffusé en octobre dernier mais repris et épinglé par les internautes le 20 décembre, un passage de l’émission Le Vraies Voix sur Sud Radio a fait l’objet de signalements au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) pour son contenu raciste. Le programme met en cause la journaliste, écrivaine et militante Rokhaya Diallo dans les attentats de Charlie Hebdo.

Intitulé «Diallo, Bruckner : les indigénistes ont-ils une part de responsabilité dans les attentats ?», le débat à charge justifie ces propos par la signature de l’écrivaine d’une tribune en 2011 et qui, selon les chroniqueurs, pourrait être en lien avec un soutien aux attentats. De fil en aiguille, la place des «indigénistes» et leurs revendications dans le débat public sont remises en question.

«Sans la France madame Diallo serait en Afrique avec 30kgs de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses.». Quelle immonde bande d’individus haineux en roue libre sur @SudRadio ! @csaudiovisuel pic.twitter.com/FnRs48W6vO — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) December 20, 2020

Au bout du fil, une auditrice vient enfoncer le clou : «Sans la France madame Diallo serait en Afrique avec 30kgs de plus, 15 gosses, en train de piller le mil par terre et d’attendre que Monsieur lui donne son tour entre les 4 autres épouses.» L’animateur de l’émission et ses chroniqueurs ne réagissent pas pour maîtriser l’antenne.

La journaliste et écrivaine Rokhaya Diallo / Ph. Brigitte Sombie

Pour Rokhaya Diallo, «ces propos traduisent un mélange de mépris de "l’Afrique" (comme s’il s’agit d’un pays !) et de négation de la légitimité politique des non Blanc.he.s en France (+grossophobie)». Face au tollé, le présentateur du programme, Philippe Rossi, a présenté ses excuses publiques à l’écrivaine, deux mois après, via Twitter. «Jamais Sud Radio ne crédite et ne peux cautionner ce genre de discours à l’encontre de nos valeurs. On peut être en désaccord avec Rokhaya Diallo mais rien ne justifie de tels propos», a indiqué le journaliste.

Je tiens à présenter toutes mes excuses à @RokhayaDiallo que je connais bien. Jamais @SudRadio ne crédite et ne peux cautionner ce genre de discours à l’encontre de nos valeurs. On peut être en désaccord avec @RokhayaDiallo mais rien ne justifie de tels propos. — Philippe Rossi (@PhilippeRossi) December 20, 2020

L´indgnation grandissante, les signalements au CSA se sont multipliés. Quelques heures après cet échange, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé avoir saisi le régulateur, tout en qualifiant d’«abjects» les propos tenus à l’encontre de Rokhaya Diallo. «L’examen de cette séquence est indispensable. Les propos racistes n’ont pas leur place sur nos antennes», a-t-elle affirmé.