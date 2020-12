Pays-Bas : Fouad Laroui au cœur d’une affaire d’agression sexuelle sur une étudiante

Une étudiante française, en troisième année à l’Université d’Amsterdam à l’époque des faits, est sortie récemment de son silence en révélant qu’après avoir dû changer d’établissement, le professeur qu’elle accuse d’être son agresseur officierait toujours à l’UvA. Il s’agit de l’écrivain marocain Fouad Laroui, mis en cause dans des soupçons similaires vis-à-vis d’autres étudiantes de la Faculté des sciences humaines.

Dans un article de NRC, les extraits du témoignage de la plaignante principale sont repris, les faits remonteraient à début 2017. A l'époque, l’enseignant et membre de la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement (CSMD) traverse une période difficile. Son état de santé mentale l’oblige à rester chez lui, sous traitement médical. Après une visite de courtoisie de son étudiante, elle dit avoir été victime d’une agression sexuelle.

Une loi du silence difficile à briser

Quelques mois plus tard, l’étudiante saisit l’université en déposant une plainte officielle, le 29 août 2017. Elle formule le souhait que l’enseignant soit suspendu et qu’il n’ait plus de contact avec elle. Malgré la tenue d’une audience en conseil de l’université, Fouad Laroui ne sera pas suspendu. L’enseignant se défend, rejetant les accusations et soutenant avoir toujours eu une relation paternelle avec ses étudiants. Selon NRC, il remet des documents au comité des plaintes pour étayer sa version, selon laquelle la venue de l’étudiante chez lui s’est faite à sa demande à elle et qu’il était sous traitement à ce moment-là.

Après presque un an de procédure au sein de l’université, cette dernière reconnaît le comportement transgressif de l’enseignant, prend acte des soupçons autour du caractère répétitif de cette attitude et recommande une enquête interne impliquant d’autres étudiantes, qui n’auraient jamais été interrogées. Pour sa part, le comité note ne pas être en mesure de définir réellement ce qui s’est passé entre la plaignante principale et l’enseignant, le jour de la visite à domicile. Arrivée à bout, la concernée finit par changer d’université et Fouad Laroui reprend ses cours.

L’Université d’Amsterdam veut rouvrir le dossier

Mais plu tard, NRC apprend que Fouad Laroui n’aurait plus donné de cours, depuis fin novembre 2020, pour des raisons personnelles. Par ailleurs, aucune mesure administrative ne confirme le lien entre cette absence et les faits pour lesquels il est soupçonné.

Contacté par le site d’information marocain Le Desk, Fouad Laroui affirme pour sa part qu’après la publication des articles en question, l’université a décidé de «rouvrir l’affaire». «En attendant, on me demande de travailler de chez moi, ce qui ne change rien parce que je n’ai plus de cours jusqu’à début février. Je ne suis donc pas suspendu», a-t-il affirmé.

L’écrivain soutient en effet que depuis le temps, l’affaire aurait été classée, avant que les récentes révélations de la presse ne fassent changer l’université d’avis. Il rejette en bloc les faits lui étant reprochés, mais concède avoir eu un «comportement inapproprié». Refusant tout caractère sexuel de ces actes, il estime que «c’était à l’évidence une faute», qu’il n’y a eu ni viol, ni violences, rapport de la commission à l’appui.

Mais Fouad Laroui semble gêné du relais des articles de NRC sur le sujet, notamment une traduction en arabe «ostensiblement» partagée sur les réseaux sociaux. Il y voit notamment les conséquences de conflits personnels avec l’un de ses collègues à l’université.