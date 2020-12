Covid-19 : Le Maroc suspend tous les vols avec le Royaume-Uni

Après l'annonce par plusieurs pays européens de la suspension de voyages depuis le Royaume-Uni, au tour du Maroc.

Suite à l'évolution de la situation épidémiologique au Royaume-Uni et à l'émergence d'une nouvelle souche de virus SARS-CoV-2, le gouvernement marocain a décidé de suspendre les vols depuis et vers le Royaume-Uni, à partir de la nuit de dimanche 20 décembre 2020.

La Royal air Maroc a annoncé que les passagers détenteurs de billets sur ces vols peuvent bénéficier de changement gratuit de date et/ou de destination en Europe, ou d'un remboursement de leur billet. La compagnie invite ses clients impactés par cette décision à contacter le centre d'appel (Maroc : 089000 0800 et numéro International : +212522489797)

Face à la crainte de propagation plus rapide de la nouvelle souche du virus, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé, samedi, que des millions de personnes à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre doivent se plier à de nouvelles mesures de confinement sanitaire, en vigueur en cette période de fêtes pour éviter les déplacements et une multiplication des infections.