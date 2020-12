Royaume-Uni : Une mutation du SARS-CoV-2 inquiète l’Europe et l’OMS

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé, samedi, que des millions de personnes à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre devraient se plier à de nouvelles mesures de confinement sanitaire, en vigueur en cette période de fêtes pour éviter les déplacements et ainsi la propagation du nouveau coronavirus.

Cette annonce intervient alors que les chercheurs ont exprimé leurs inquiétudes sur l’émergence d’une souche mutante du nouveau coronavirus. L’Ecosse et le Pays de Galles ont également annoncé un nouveau confinement pour les mêmes raisons, selon The Independent. Bien que les scientifiques ne croient pas que la nouvelle variante cause des maladies plus graves que l’originale, elle reste hautement contagieuse.

Conseiller scientifique auprès du gouvernement britannique, Sir Patrick Vallance a déclaré que 23 lettres du code génétique viral ont changé. Beaucoup sont associées à la protéine de pointe (spike) qui sert au virus pour pénétrer les cellules humaines. «Cette nouvelle variante est très préoccupante et ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu’à présent de la pandémie», a déclaré au Financial Times Jeffrey Barrett, directeur de la Covid Genomics Initiative au Wellcome Sanger Institute.

Un retour au confinement qui risque de ne pas suffir

La haute infectiosité de cette variante s’illustre par un exemple dans le Kent. Lors de son apparition à la fin septembre, elle a été responsable de 28% des infections à Londres jusqu’au début de novembre. Jusqu’au 9 décembre, ce taux a grimpé à 62%. La valeur du R0 a par ailleurs augmenté de 0,4, rendant la pandémie plus difficile à contrôler.

Inquiétude sur le virus mutant anglais, VUI-202012/01 :



— Probablement plus infectieux, peut être une ⬆️ 70%



— R0 ⬆️~ +0.4



— 23 modifications, la plupart sur la protéine cible du vaccin (Spike)



— 62% des cas récents de Londres et 43-59% E/SE de Angleterre#drericding — deray gilbert (@GilbertDeray) December 20, 2020





«Déprimé» face à ces données inquiétantes, Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a affirmé à la même source que cette augmentation était une «très mauvaise nouvelle». Lors du confinement strict sur tout le territoire britannique, la meilleure baisse du R0 est restée entre 0,8 et 1,0. Avec la mutation contagieuse, Dr. Hunter craint que «cela signifie que même si nous revenions au confinement, cela ne suffirait toujours pas pour ramener la valeur R à moins de 1,0».

Mais le responsable médical Chris Whitty ne veut pas céder à l’inquiétude. «Ce n’est pas le pire moment de l’épidémie. Nous avons un vaccin en cours de déploiement. Il y a une perspective à moyen terme que les choses pourraient être meilleure», a-t-il déclaré, lors d’une récente conférence de presse.

Plusieurs pays mettent en quarantaine le Royaume-Uni

En attendant des jours meilleurs quant à la situation épidémiologique, des Etats voisins prennent d’ores et déjà des mesures. Quelques heures après la décision du gouvernement britannique, son homologue néerlandais a suspendu les vols du Royaume-Uni vers les Pays-Bas, en raison de la propagation de cette nouvelle souche. Cette mesure est entrée en vigueur dès la matinée de ce dimanche 20 décembre et reste appliquée jusqu’au 1e janvier 2021, selon l’annonce sur le site de l’exécutif néerlandais, qui insiste sur la limitation de la propagation de toute mutation, déjà détectée sur un patient aux Pays-Bas.

Plusieurs pays européens ont suivi, dans la même journée. La Belgique a rapidement pris une mesure similaire, ce dimanche, d’après le Premier ministre Alexander De Croo. L’Italie a décrété également une suspension des vols, comme annoncé par le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio.

Pour sa part, l’Allemagne dit envisager «sérieusement» des restrictions, non seulement sur les vols depuis le Royaume-Uni mais aussi ceux en provenance d’Afrique du Sud, où une variante a aussi été signalée. La France suit pour sa part la situation de près et n’éloigne pas l’éventualité de restreindre les liaisons aériennes avec le Royaume-Uni. Prévu à 17h, un conseil de défense sanitaire devrait statuer sur la question.

En Espagne, le gouvernement a préconisé une réponse «coordonnée» de l’Union européenne, pour «protéger les droits des citoyens européens» et éviter «des mesures unilatérales».