Maroc : Première avancée pour les mineurs en grève de Jbel Aouam

100 ouvriers des mines à Jbel Aouam ont fait grève à 700m de profondeur depuis le 10 décembre, en plus de 200 autres en sit-in à la surface / Ph. UMT

Après dix jours de grève et de sit-in ouverts sur leur lieu de travail, les ouvriers de la Compagnie minière de Touissit (CMT) à Jbel Aouam (M’rirt) ont finalement obtenu des garanties pour un dialogue efficace, qui devra répondre à leurs revendications pour améliorer leur situation sociale, salariale et les conditions de sécurité de travail. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi samedi soir, l’Union marocaine du travail (UMT) a annoncé qu’«en signe de bonne volonté pour résoudre le conflit et instaurer un climat social sain, le secrétariat national a appelé les grévistes à suspendre ce sit-in».

A la suite de contacts entrepris entre la centrale, la direction générale de l’institution et les parties ministérielles concernées, l’UMT a en effet indiqué que des discussions se sont tenues entre son secrétaire général national, Miloudi Moukharik, ainsi que le DG de la CMT, vendredi 18 décembre à Casablanca.

«Tous les aspects du conflit social ont été discutés afin de trouver une solution concertée et après négociation, les revendications des travailleurs et les circonstances dans lesquelles ils tiennent leur sit-in ont été prises en compte.»

Une rencontre de dialogue a été fixée le 24 décembre, «en présence du PDG de l’entreprise, d’une délégation du secrétariat national de l’UMT, mandatée par Moukharik, des membres du bureau syndical des ouvriers de la CMT et du secrétaire régional à Khénifra».

Ce premier rendez-vous devra constituer un point de départ pour répondre au dossier revendicatif des grévistes à Jbel Aouam, entre «augmentation des salaires et des rémunérations ainsi que tous les autres points exigés». La réunion portera également sur «les conditions de travail dans la mine, avec la prise d’un engagement pour la protection des libertés syndicales».

L’UMT s’est félicité de ces développements, après plusieurs jours de mobilisation de ses syndicats affiliés et un soutien internationalisé.