Une bibliothèque numérique renforce les capacités de plaidoyer des MRE pour le Sahara

La bibliothèque numérique en cours de création par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), dans le cadre de son projet de qualification des capacités de plaidoyer des Marocains du monde au sujet de la question du Sahara, verra bientôt le jour, a indiqué le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf.

Dans un entretien accordé à la MAP, le responsable a déclaré que le Conseil s’attelle à la numérisation des livres, des ouvrages et des thèses traitant de la question du Sahara dans tous ses aspects juridiques, historiques, géographiques et politiques et dans le plus grand nombre de langues. La bibliothèque numérique soit prête d'ici deux mois, au plus tard.

La création de cette bibliothèque, a-t-il expliqué, s'inscrit dans le cadre des efforts du CCME d'accompagner les Marocains du monde et de leur fournir des informations scientifiques, politiques, sociales, culturelles, historiques et géographiques sur le Sahara, pour éclairer l'opinion publique et la société civile européenne et américaine, dont une partie est induite en erreur par les thèses du Polisario.

Cette bibliothèque numérique sera mise à la disposition de la Communauté marocaine à l’étranger et à la disposition de l’ensemble des utilisateurs des médias sociaux, ces plateformes sur lesquelles «nous devons renforcer notre présence pour avancer les arguments qui soutiennent notre droit au Sahara marocain».