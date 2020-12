Tanger : Lancement du Centre international de médiation et d'arbitrage Nord

Le Centre international de médiation et d'arbitrage Nord (CIMANord) a été lancé, vendredi à Tanger, avec comme objectifs de diffuser la culture de médiation et d'arbitrage et de contribuer à l'amélioration du climat des affaires à travers l'organisation de rencontres et séances au profit des acteurs économiques de la région.

Fruit d'une longue réflexion visant à consacrer l'accès aux méthodes alternatives de règlement des litiges entre les commerçants et les professionnels, sans recours à la justice, le Centre se propose en tant que mécanisme au service de l'entreprise et du développement de l'investissement à l'échelle régionale.

Le CIMANord, dont la création a été approuvée lors de la tenue de l'Assemblée générale de juin et d'octobre de la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, traitera de toutes les activités entrepreneuriales, y compris les difficultés liées à l'application de sanctions commerciales et les litiges qui en découlent.

Cette nouvelle structure opérera indépendamment mais sous la supervision de la CCIS, a expliqué le premier vice-président de la Chambre, Mustapha Abdelghafour, lors d'une rencontre organisée à l'occasion du lancement du CIMANord.

A travers cette initiative, la CCIS de la région vise à soutenir les efforts consentis pour diffuser la culture de la médiation et d’arbitrage parmi les commerçants et les professionnels compte tenu de ses avantages, notamment en matière de rapidité et d’efficacité.