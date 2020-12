Election des nouveaux bâtonniers de l'Ordre des avocats d’Agadir et de Casablanca

Maître Noureddine Khalil, a été élu vendredi, nouveau bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès des Cours d’appel d’Agadir, Guelmim et Laâyoune.

Me Khalil reprend le flambeau de on prédécesseur Lhassan Ouahbi, à l'issue du second tour de l'élection avec 399 voix en sa faveur, contre 323 pour le second candidat, Me Lahoucine Boufim.

Lors du premier tour de ces échéances, cinq candidats étaient en lice.

A Casablanca, c'est maître Taher Mouafak qui a été élu, vendredi soir, nouveau bâtonnier du barreau, pour un mandat de 3 ans (2021-2023). Il reprend ainsi les fonctions de Me Hassan Birouaine.

Me Mouafak a obtenu, lors du second tour des élections, organisées jeudi à la Cour d'appel de Casablanca, 1 963 voix contre 957 pour Me Abdelfettah Ouadghiri. 112 voix ont été annulées.

Il avait obtenu jeudi lors du 1er tour, dont 7 candidats étaient en lice, 1 161 contre 803 pour Ouadghiri.

Le nouveau bâtonnier du barreau de Casablanca a fait part, à cette occasion, de sa détermination à collaborer avec l'ensemble des parties afin de promouvoir l'action du barreau et lui donner un nouveau souffle pour répondre aux aspirations des professionnels.