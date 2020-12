Football : Le Maroc bat l'Algérie 1-0 au tournoi de l'UNAF (U20)

La sélection marocaine de football des moins de 20 ans (U-20) s'est imposée face à son homologue algérienne par un but à zéro (1-0), en match disputé au stade Chedly-Zouiten de Tunis, comptant pour la 2e journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie.

L'unique but de la sélection marocaine a été inscrit par Mehdi Mouhoub sur une reprise de tête (75e).

?Great match by our U20 Atlas Lions ? who beat Algeria?? in the opening game. They can now focus on their next match, against Tunisia??#DimaMaghrib???❤️ pic.twitter.com/XxyCVY02Mp