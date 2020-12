Le Titan Desert revient au Maroc à sa prochaine édition

Prévu en mai 2021, le Titan Desert revient à son circuit d’origine qui prévoit un tour complet du Maroc, après une édition qui a eu lieu à Almería (Espagne) en novembre dernier, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. L’événement se tient en effet dans le royaume depuis sa naissance, en 2006. Dans le cadre de la prochaine édition, l’étape «Dakar à vélo» est prévue le 23 mai de 2021.

«Le rendez-vous reprend le format habituel en six étapes et intègre des nouveautés par rapport aux autres années», rapportent les médias espagnols. En tout, il s’agit d’un parcours de plus de 600 kilomètres. La classique «étape marathon» revient également.

Les organisateurs prévoient que les participants bénéficient des mesures de sécurité et d’hygiène nécessaires pour éviter la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. L’inscription pour participer est ouverte depuis ce vendredi sur www.titandesert.com.