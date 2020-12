Nasser Bourita et Amira El Fadil inaugurent le siège de l'Observatoire africain des migrations à Rabat

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et la Commissaire de l'Union africaine aux affaires sociales, Amira El Fadil, ont inauguré, ce vendredi, le siège de l'Observatoire africain des migrations dans la capitale, Rabat.

Dans un discours à cette occasion, Nasser Bourita a rappelé que l'Observatoire africain des migrations «est le fruit de deux années de travail acharné et de coopération fructueuse avec la Commission de l'Union africaine».

Le chef de la diplomatie marocaine a rappelé qu’il s’agit du premier organe continental qu’accueille le Maroc. Il a expliqué que l'observatoire travaillera à transformer les mauvais stéréotypes sur la migration africaine, en fournissant des données objectives et en remplissant une triple fonction basée sur la compréhension, l’anticipation et la suggestion.

Nasser Bourita a ajouté qu'il constituera un outil de plaidoyer et d'aide à la décision, une plateforme de dialogue entre les experts africains et les parties prenantes et un outil de renforcement des capacités africaines.

Pour sa part, la commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine, Amira El Fadil a déclaré que l'observatoire «marque le début des efforts pour fournir des données équilibrées et pertinentes aux besoins migratoires de l'Afrique». Elle a expliqué que l'observatoire sera «un outil indispensable dans la poursuite de la vision de l'agenda des migrations africaines», et a indiqué que la Commission de l'Union africaine s'emploie à lancer deux autres agences spécialisées complémentaires de l'Union africaine : le Centre africain d'études et de recherche sur les migrations, qui sera établi dans la capitale du Mali, Bamako, et le centre d'opérations continental dans la capitale soudanaise, Khartoum.

Amira El Fadil a rappelé que l’observatoire se chargera de collecter des données concrètes sur les migrations, fournissant au continent une source centrale et unifiée de données sur les migrations pour des recherches supplémentaires, afin de formuler des politiques et d’améliorer le système de gestion global des migrations en Afrique.