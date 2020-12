Un nouveau couloir humanitaire pour rapatrier des Marocains bloqués à Ceuta

La déléguée du gouvernement espagnol à Ceuta, Salvadora Mateos a annoncé ce vendredi qu'elle travaille à l'ouverture d'un nouveau couloir humanitaire vers le Maroc avant l'ouverture de la frontière entre le Maroc et la ville.

Selon Ceuta TV, la responsable a ainsi indiqué qu'une nouvelle liste a été ouverte afin que les Marocains qui restent bloqués dans la ville et souhaitent retourner dans leur pays puissent le faire. Jusqu'à présent, a-t-il souligné, seules 30 personnes se sont inscrites, précise-t-on.

La déléguée gouvernementale a reconnu qu'au fil des mois, la question de la frontière et du départ des Marocains bloqués dans la ville a été «la plus difficile et la plus laborieuse», soulignant, par ailleurs, son travail avec les autorités de Tétouan pour poursuivre ces rapatriements.

Fin septembre, les autorités de la ville ont ouvert un couloir humanitaire pour rapatrier des Marocains bloqués depuis mars à Ceuta. Une centaine de femmes marocaines ont été concernées.

A rappeler que Melilla avait aussi organisé, le même jour, une opération similaire.