Le Cannabis, une richesse économique et agricole mal-aimée du Maroc ?

Décision historique ou mesure qui attendra des années avant sa mise en œuvre graduelle ? Le vote du Maroc en Commission des stupéfiants au sein des Nations unies pour le reclassement du cannabis, le 2 décembre, fait en tout cas débat, notamment auprès des chercheurs.

Pharmacien de formation puis docteur en sciences de la vie, chercheur en ethnobotanique et ethnopharmacologie, Jamal Bellakhdar considère que la position internationale du royaume ne va pas manquer de relancer la question sur de nouvelles bases. Le statut juridique de l’usage et de la culture du cannabis dans le pays sera, selon lui, un aspect à aborder inéluctablement.

Depuis plus de 40 ans, Jamal Bellakhdar analyse et documente les savoir-faire populaires en pharmacopée traditionnelle. Ses recherches se sont également intéressées aux usages de cette plante dans le pays. En cours de préparation bien avant ce récent vote, sa contribution «Cannabis, normes, légitimités et gestion des interdits dans le Rif (Maroc)» est attendue en janvier 2021, dans la série Cahiers libres de le Revue marocaine des sciences politiques et sociales. La publication de ses travaux arrive ainsi «à point nommé», puisqu’elle constitue une synthèse des témoignages recueillis auprès des acteurs de la filière.

Cet ouvrage analyse aussi les observations effectuées par le chercheur, dans le cadre de ses missions sur le terrain entre 1978 et 2019, particulièrement dans le Rif. Ce temps long lui a permis de recueillir un matériel ethnographique conséquent, livré dans cette publication qui fait entendre «des voix les moins audibles dans le face à face tendu qui oppose les légitimités traditionnelles et les légitimités normatives d’Etat».

Une ambivalence normative sur l’exploitation du cannabis

Jamal Bellakhdar décrit d’ailleurs des aspects et des problématiques sociologiques, liées à l’activité d’exploitation. Le chercheur y décrit «un conflit récurrent, à nombreuses conséquences politiques et sociales», opposant «de manière préoccupante les acteurs de l’économie locale, construite en grande partie autour de l’exploitation de cette plante, aux autorités religieuses et administratives sur la question de savoir si cette activité est conciliable ou pas avec les commandements de la religion, le droit moderne, la morale et la santé publique».

D’un point de vue idéologique, analyse par Bellakhdar, la situation traduit «une crise de légitimité» ou «le choc de deux légitimités opposées». La première se réclame «de l’obligation d’observance des interdits auxquels personne au sein de la communauté ne peut échapper». La seconde revendique «une situation spécifique et un droit historique imprescriptible qui octroient de facto une franchise légale».

Pour Jamal Bellakhdar, ce litige a des conséquences sur la conception des «lignes rouges» dans l’usage du cannabis. «Dans ce cas bien précis, ce qui est transgression pour les tenants de l’ordre établi n’en sera pas vraiment une aux yeux du sous-groupe dissident : ce dernier estimera qu’il a juste usé de son bon droit, en vertu d’une pratique historique qui confère une légitimité au moins égale à celle qu’on lui reproche de bafouer», écrit le chercheur. Directement et principalement concernés, les exploitants agricoles «s’estiment lésés dans leurs droits et en quelque sorte broyés par une machine aveugle qui ignore les situations particulières».

Cette situation conduit à «la production de normes et de valeurs spécifiques, pas toujours bien acceptées par le grand groupe, même s’il ne s’agit que de simples disparités ne remettant pas en cause le consensus communautaire». Mais ces mêmes disparités peuvent parfois «être perçues comme un premier coup de bec dans l’ordre instauré» voire une forme de dissidence.

«Un espace économique singulier, devenu facteur fédérateur d’un sous-groupe, peut très vite se transformer en espace contestataire rompant avec les anciennes solidarités communautaires et devenir une cause de dislocation des ensembles plus grands.»

Une analyse des perceptions sociétales dans un contexte législatif changeant

Jamal Bellakhdar étudie ici «toutes ces considérations et en allant chercher dans l’histoire du cannabis au Maroc des clés pour la compréhension». Il y examine «toutes les stratégies de disculpation et les ressources idéologiques que les acteurs de la filière cannabis utilisent pour disqualifier l’interdit religieux lancé à l’encontre de leur activité». L’étude analyse «l’invocation de la situation d’exception et de la spécificité régionale, l’assignation du concept de nature, la construction d’une contre-norme opposée à la norme institutionnelle, le débat de pertinence, la controverse théologique», entre autres aspects.

Ces discours de légitimation qui revêtent des aspes de la tradition ou de l’histoire «voient aujourd’hui, du fait des changements intervenus dans la société, leur force de persuasion lentement érodée, cédant désormais la place à de nouveaux plaidoyers invoquant l’encouragement à investir dans le développement régional», selon Jamal Bellakhdar.

Ces éléments de plaidoyers se croisent avec les discours des militants qui étudient les possibilités d’une exploitation réglementée dans le Rif, depuis les années 2000, notamment le Collectif marocain pour l’usage thérapeutique et industriel du kif. Jamal Bellakhdar rappelle en revanche que son objectif «n’est pas d’intervenir dans le cœur de ce débat, au demeurant fort complexe et très évolutif», mais «simplement de tenter de spécifier (…) les différents points de vue en lice et de les formaliser pour les rendre accessibles à l’analyse sociologique».