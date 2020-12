Coronavirus : Le semi-confinement du Grand Casablanca prolongé de 4 semaines

Le gouvernement a annoncé, ce vendredi, la prolongation des mesures restrictives pour 4 semaines supplémentaires, dans les préfectures de Casablanca et Mohammedia et les provinces de Nouaceur, Mediouna, Berrechid et Benslimane. Cette décision entre en vigueur dimanche 20 décembre à 21 heures.

Depuis le 25 octobre dernier, le Grand Casablanca (préfectures de Casablanca et de Mohammedia et provinces de Nouaceur et Mediouna) et des provinces de Berrechid et Benslimane sont soumis à une batterie de mesures pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Ces mesures portent sur l'interdiction des déplacements nocturnes entre 21h et 6h sauf pour des raisons de santé et professionnelles, l'obligation d'une autorisation de déplacement depuis et vers le Grand Casablanca et les deux provinces ainsi que la fermeture des terrains de proximité, des parcs, des hammams et des salles de sports.

Il s'agit également de la fermeture à 20h des restaurants, cafés, magasins et les grands centres commerciaux, l'arrêt des bus du transport en commun et du tramway à 21h et la fermeture des marchés de proximité à 15h, avec l'encouragement du travail à distance dans les cas possibles.