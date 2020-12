Soutien du Crédit Agricole du Maroc aux Fédérations interprofessionnelles de l’agriculture

Le Crédit agricole du Maroc et la COMADER ont tenu, le 15 décembre, un webinaire sur l’entreprenariat des jeunes dans le domaine agricole et le milieu rural. Cette rencontre a permis aux intervenants de d’aborder les moyens à mettre en œuvre pour l’employabilité des jeunes dans l’agriculture, l’entrepreneuriat rural et le développement d’un environnement propice à l’émergence d’une classe moyenne.

Dans ce sens, l’occasion a été d’aborder les grandes lignes de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030.

La question de transmission intergénérationnelle des exploitations agricoles a été évoquée, de même que «le développement des entreprises de services à l’agriculture tant au niveau de l’amont que de l’aval et l’utilisation du digital pour servir au mieux le secteur agricole via les e-services et le e-learning», indique un communiqué.

Les intervenants, institutionnels, gouvernementaux et associatifs, ont souligné «la nécessité pour les interprofessions de jouer pleinement leur rôle dans l’accompagnement des jeunes et leur intégration dans les chaînes de valeur des différentes filières à travers, entre autres, la mise en œuvre de programmes de mentoring et ce pour faciliter le déploiement opérationnel des dispositifs d’accompagnement du MAPMDREF et du CAM».

Pour les différentes parties, il est nécessaire d’«établir des cartographies régionales détaillées et des listes des métiers porteurs et secteurs les plus opportuns par région afin d’orienter les jeunes vers des investissements viables et pérennes tout en œuvrant pour le développement d’un climat d’affaires propice, notamment au niveau de la commercialisation». Dans ce sens, la capitalisation sur l’inclusion des jeunes permettra «la naissance de la classe moyenne rurale à l’instar de l’arganier, de la filière apicole, de la filière bio…»

Les participants ont insisté sur «la priorité qui doit être donnée à la production nationale». Ils ont aussi «mis en garde contre les importations subventionnées, qui viennent détruire de la valeur au niveau des filières agricoles marocaines». Ils proposent ainsi «une politique sélective permettant d’assurer la sécurité alimentaire, qui n’est pas synonyme d’autosuffisance de la production».