El Othmani dément le projet d’une base militaire américaine au Sahara

Le chef du gouvernement Saadeddine El Othmani a catégoriquement démenti le projet d’installation d’une base américaine au Sahara.

«Certes, la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara permettra désormais d’intégrer ce territoire dans le programme de la coopération militaire entre Rabat et Washington, mais pour le moment il n’y a aucun discussion sur une base militaire américaine», a-t-il affirmé dans une interview accordée à la chaîne saoudienne Asharq News. Saadeddine El Othmani a affirmé avec confiance que «personne n’a abordé ce sujet».

Il est lieu de souligner qu'au Maroc, les questions de défense sont un domaine exclusivement royal.

Le chef du gouvernement a essayé, par ailleurs, de rassurer le voisin de l’Est que tout ce qu’a entrepris le Maroc dernièrement, diplomatiquement avec les ouvertures de consulats à Dakhla et Laâyoune et militairement avec l’opération des FAR à El Guerguerate, «n’est pas destiné contre l’Algérie».

El Othmani a rappelé que le roi Mohammed VI a maintes fois invité les responsables algériens à «initier un dialogue sur l’ensemble des questions de divergence» entre les deux voisins.