Toyota Tsusho livrera au Maroc un navire de recherche océanographique et halieutique

La maison de commerce japonaise Toyota Tsusho Corporation, filiale du groupe Toyota, a annoncé ce vendredi avoir repris un navire de recherche océanographique et halieutique, engagé par l'Institut national de recherche halieutique (INRH) du ministère marocain de l'Agriculture, dans la ville de Tamano (préfecture d'Okayama) au Japon.

Toyota Tsusho est chargée de livrer le navire du Japon au port d'Agadir, au Maroc, indique-t-elle dans un communiqué, en précisant que ce navire de recherche devrait être opérationnel dans la recherche océanographique et halieutique à partir d'avril 2021.



Le projet du navire de recherche a été attribué à Toyota Tsusho en septembre 2018 grâce aux efforts conjoints de sa société du groupe CFAO. Le navire a été construit par Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd. dans ses usines de Tamano.

Le projet a été financé par un prêt en yens de l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) dans le cadre de ses conditions spéciales de partenariat économique (STEP), le tout premier programme de financement de ce type pour le Maroc à l'époque.

Toyota Tsusho rappelle que la pêche est la principale industrie d'exportation du Maroc après la fabrication automobile et l'extraction de phosphate. Avec ses navires de recherche vieillissants et le manque d'installations de recherche, le pays a dû faire face au besoin de nouveaux navires de recherche.

«Le navire de recherche nouvellement construit est équipé de fonctionnalités qui limitent le bruit et les vibrations pendant la navigation, améliorant considérablement la précision de la détection des poissons à l'aide d'ondes sonores», détaille-t-on.

Le bateau est également «capable d'effectuer des recherches sur la vie marine et l'environnement en haute mer, en plus de la recherche océanographique et halieutique conventionnelle», ce qui permet le développement d'un système d'évaluation écosystémique intégrant l'environnement marin et les interrelations entre la vie marine, ainsi que la recherche sur le développement durable et l'utilisation des produits de la pêche en haute mer.

La même source rappelle que Toyota Tsusho a acquis CFAO en tant que filiale à 100% en décembre 2016.