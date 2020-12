Des Marocaines soupçonnées de fraude à la paternité à Melilla

La garde civile espagnole a découvert à Melilla une fraude à la paternité des nouveau-nés de femmes marocaines, qui ont obtenu la résidence légale en Espagne grâce à leurs enfants «espagnols».

Selon El Pais, cette opération a permis l’ouverture d’une enquête à l’encontre de 40 personnes, dont 30 femmes d'origine marocaine, pour l'enregistrement frauduleux au cours des trois dernières années de 36 bébés dans la ville.

Parmi les personnes impliquées, une dizaine de citoyens espagnols qui, après avoir reçu entre 1 000 et 3 000 euros, se sont fait passer pour les parents des nouveaux-nés et ont accompagné ces mères pour les démarches à l'état civil. Les suspects sont accusés de falsification de document, fraude à la paternité et crimes contre les droits des citoyens étrangers, selon des sources de la Garde civile.

L'opération a débuté en 2017, après que des responsables de l'état civil ont alerté les agents de l'institut armé de la prolifération de cas de femmes étrangères qui, sans lien avec la ville et ne parlant pas l'espagnol, sont venues accompagnées de citoyens locaux pour enregistrer des nouveau-nés.

Les tests ADN ont confirmé l'existence d'au moins 36 cas de fraude, sur trois ans. «La fermeture des frontières terrestres entre Melilla et le Maroc en mars dernier en raison de la crise sanitaire, a empêché la fraude de se poursuivre», précise-t-on.

Dans tous les cas détectés, le mode opératoire était similaire. Des femmes en phase avancée de grossesse – 8 à 8 mois et demi, selon l'enquête - ont traversé la frontière. Elles se sont rendues ensuite à l'hôpital régional pour accoucher.

Avec l'avis de naissance, les femmes ont contacté des hommes espagnols, la plupart avec des ressources économiques limitées et même des antécédents judiciaires, qu'ils ont payés pour les accompagner à l'état civil et se faire passer pour les parents des nouveau-nés.

Des sources de la Garde civile soulignent que plusieurs mères avaient utilisé ce système avec plus d'un enfant, alors que l'un des Espagnols poursuivis apparaît dans le registre comme le père d’au moins six enfants nés de cinq mères biologiques différentes.