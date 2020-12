L'entraîneur du Mouloudia d'Oujda Abdeslam Ouaddou admis aux urgences

L’entraîneur du Mouloudia Club Oujda, Abdeslam Ouaddou a été admis, jeudi, aux urgences d’une clinique à Oujda, après avoir perdu connaissance.

Une source proche du dossier a confié à Le360 que cette admission fait suite aux «pressions psychologiques» qu’il aurait subies. Le technicien serait poussé vers la sortie depuis quelque temps. Il aurait demandé une rencontre avec le président du MCO, et aurait reçu une convocation pour un conseil disciplinaire, pour le mercredi 23 décembre», ajoute la même source.

Celle-ci note qu’Abdeslam Ouaddou «affirme vivre sans salaire depuis 2 mois et ne pas avoir eu droit à une voiture de fonction et une villa, tel que le stipulerait son contrat». «A chaque fois qu’il souhaite rencontrer les joueurs, il est attendu par un huissier», affirme la même source. De plus, «alors que son contrat prévoit que des billets d'avion soient payés pour ses enfants, ils devraient regagner le Maroc, ce vendredi, par leurs propres moyens».

Des sources citées par Arryadia TV indiquent que l’entraîneur du MCO sera absent pour 20 jours conformément au certificat médical qu’il a obtenu de la clinique.

لاشيء على مايرام بين #مولودية_وجدة و المدرب عبد السلام #وادو. وادو يرقد حاليا في إحدى المصحات بوجدة إثر و "عكة صحية" و شهادة طبية تبعده عن العمل ل20 يوما (مصدر خاص للرياضية)#وجدة #البطولة_الإحترافية_إنوي pic.twitter.com/guuj4Ff8Mw — Arryadia TV (@arryadiatv) December 17, 2020

Samedi 12 décembre, une violente querelle a éclaté entre l'entraîneur de l'équipe et le chauffeur du bus qui devait assurer le transport des joueurs du MCO de l'aéroport Mohammed V à un hôtel de Casablanca où le club a affronté le Raja de Casablanca.