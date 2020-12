L’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC) premiers à l’Arab IoT & AI Challenge

Le premier prix de l’Arab IoT & AI Challenge est revenu, mardi 15 décembre, à l’équipe du Omnisat de l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile, avec la participation d’Abdellah laassairi, Saad Ouayallal, Achraf Bouachrine, Ismail Oukrich et Ibtissam Slalmi.

Omnisat est une start-up d’application logicielle, qui fournit des données sur les objets spatiaux, les satellites et les débris. «Son service de suivi et de surveillance est basé sur des modèles d’apprentissage automatique et est disponible pour les opérateurs de satellites du monde entier», indique un communiqué.

L’Arab IoT & AI challenge promeut la recherche dans l’intelligence artificielle et l’internet des objets. La compétition s’ouvre «aux lycéens, aux étudiants, aux jeunes diplômés, aux doctorants, aux chercheurs et aussi aux startups». La compétition est destiné de manière large au monde arabe et les finalistes sont qualifiés à l’IEEE GCAIoT.

La même source rappelle que «les étudiants de l’IEEE ENSIAS Student Branch ont eu l’honneur d’organiser la première édition des qualifications de Arab IoT & AI Challenge au sein du Maroc nommé "Morocco IoT & AI Challenge" dans le but de motiver les jeunes marocains à forger leurs esprits d’entreprenariat et d’innovation, faire face aux nouvelles technologies, et réaliser leurs rêves».