Migration irrégulière : 17 Marocains arrêtés dans le démantèlement d'un réseau en Espagne

La police nationale espagnole a démantelé, cette semaine, une organisation criminelle consacrée à l’organisation d’opérations de migration irrégulière entre le Maroc et les Iles Canaries.

L'opération, baptisée Hydra, a abouti à 19 arrestations, écrit Confilegal, en précisant que 17 personnes arrêtées seraient de nationalité marocaine, tandis que deux sont Espagnols. Ces personnes sont accusées de crimes d'appartenance à une organisation criminelle, de crimes contre les droits de citoyens étrangers, de blanchiment d'argent et de faux et usage de faux.

Parmi eux, 10 ont été arrêtés à Lanzarote, deux à Murcie, deux à Cadix, un à Almería, un à Grenade, un à Huesca, un à Madrid et un autre à Malaga.

La police a indiqué que le réseau aurait réussi à transférer plusieurs centaines de migrants vers l'archipel des Canaries.

Les immigrés devaient payer des sommes comprises entre 500 et 1 500 euros. S'ils n'effectuaient pas le paiement, «l'organisation n'a pas hésité à les retenir contre leur gré jusqu'à ce qu'ils le fassent».

L'enquête a débuté avec les informations fournies par un témoin qui indiquaient l'existence d'une organisation criminelle engagée dans l'introduction de Marocains irréguliers aux Iles Canaries.

Au terme de diverses investigations, les agents ont découvert deux sous-structures. La branche marocaine était située sur la côte ouest du Maroc et se consacrait à «la planification et l'organisation de voyages en bateau, ainsi qu'au recrutement de migrants et à la réservation de places sur les bateaux moyennant le paiement de 1 000 à 1 500 euros». La branche espagnole était basée à Lanzarote : «En plus de collaborer à la planification et à l'organisation de voyages en bateau, la structure espagnole constituait l'appareil logistique de l'organisation.»